МИД Норвегии вызвал посла России из-за призыва к иностранцам покинуть Киев

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде сообщил о вызове российского посла на фоне рекомендации МИД РФ к иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, о необходимости как можно скорее покинуть Киев.