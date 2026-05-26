МИД Норвегии вызвал посла России из-за призыва к иностранцам покинуть Киев

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде сообщил о вызове российского посла на фоне рекомендации МИД РФ к иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, о необходимости как можно скорее покинуть Киев.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, и ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. В связи с этим ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщили в министерстве обороны РФ.