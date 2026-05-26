04:57 26.05.2026
Инвестор высоко оценил значение поставок нефти из России

Добыча нефти. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поставки российской нефти имеют огромное значение для мировых рынков, особенно для азиатского региона, заявил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
  • США продлили на 30 дней истекшее 16 мая исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти.
  • Индийские покупатели выразили намерение продолжать приобретение российской нефти, несмотря на неопределенность с послаблениями, так как их заводы адаптированы к переработке российских сортов нефти.
ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Поставки российской нефти имеют огромное значение для мировых рынков на фоне ситуации, сложившейся в Ормузском проливе, и его трудно переоценить, заявил в интервью РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
"Такие поставки не являются мелкими и выглядят весьма существенными, особенно для азиатского региона, испытывающего острый дефицит каких-либо поставок от своих основных ближневосточных продавцов. Именно на фоне этого дефицита такие поставки из России трудно переоценить", - сказал Шостак.
Ранее США продлили на 30 дней истекшее 16 мая исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти. США идут на послабления, пытаясь сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран.
Шостак обратил внимание на то, что еще до окончания срока действия предыдущей лицензии ряд ключевых покупателей в Индии заявили о намерении продолжать приобретение российской нефти, даже несмотря на отсутствие в тот момент определенности по поводу возможных послаблений.
"Связано это с тем, что индийские перерабатывающие заводы тесным образом в течение многих лет связаны с переработкой сортов именно российской нефти", - объяснил инвестор.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива.
