Инвестор высоко оценил значение поставок нефти из России

ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Поставки российской нефти имеют огромное значение для мировых рынков на фоне ситуации, сложившейся в Ормузском проливе, и его трудно переоценить, заявил в интервью РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
"Такие поставки не являются мелкими и выглядят весьма существенными, особенно для азиатского региона, испытывающего острый дефицит каких-либо поставок от своих основных ближневосточных продавцов. Именно на фоне этого дефицита такие поставки из России трудно переоценить", - сказал Шостак.
Шостак обратил внимание на то, что еще до окончания срока действия предыдущей лицензии ряд ключевых покупателей в Индии заявили о намерении продолжать приобретение российской нефти, даже несмотря на отсутствие в тот момент определенности по поводу возможных послаблений.
"Связано это с тем, что индийские перерабатывающие заводы тесным образом в течение многих лет связаны с переработкой сортов именно российской нефти", - объяснил инвестор.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива.