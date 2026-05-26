Инвестор высоко оценил значение поставок нефти из России

ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Поставки российской нефти имеют огромное значение для мировых рынков на фоне ситуации, сложившейся в Ормузском проливе, и его трудно переоценить, заявил в интервью РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"Связано это с тем, что индийские перерабатывающие заводы тесным образом в течение многих лет связаны с переработкой сортов именно российской нефти", - объяснил инвестор.