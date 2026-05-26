10:20 26.05.2026
Судью, признавшего ЛГБТ* экстремистским, одобрили на должность в ВС

Судью Нефедова рекомендовали на должность председателя коллегии ВС

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Судья Олег Нефедов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВККС рекомендовала судью Олега Нефедова на должность председателя Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда.
  • Его кандидатуру поддержал председатель ВС Игорь Краснов.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала на должность председателя Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ судью Олега Нефедова, признавшего экстремистскими в России международные движения ЛГБТ* и сатанизма**, передает корреспондент РИА Новости.
"Рекомендовать Нефедова Олега Николаевича кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного суда Российской Федерации – председателя Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации", - решила коллегия.
Кандидатуру поддержал председатель ВС РФ Игорь Краснов.
Нефедов работает судьей Верховного суда РФ с ноября 2017 года. С августа 2023 года он является председателем судебного состава первой инстанции Судебной коллегии по административным делам ВС РФ. В начале этой весны назначен на должность председателя дисциплинарной коллегии ВС РФ.
Судья в ноябре 2023 года вынес решение о признании экстремистским международного общественного движения ЛГБТ*. В июле 2025 года Нефедов удовлетворил иск о признании международного движения сатанистов** экстремистской организацией. Деятельность обоих движений запрещена в РФ.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
** Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено
