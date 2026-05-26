Судью, признавшего ЛГБТ* экстремистским, одобрили на должность в ВС

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала на должность председателя Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ судью Олега Нефедова, признавшего экстремистскими в России международные движения ЛГБТ* и сатанизма**, передает корреспондент РИА Новости.

Судья в ноябре 2023 года вынес решение о признании экстремистским международного общественного движения ЛГБТ*. В июле 2025 года Нефедов удовлетворил иск о признании международного движения сатанистов** экстремистской организацией. Деятельность обоих движений запрещена в РФ.