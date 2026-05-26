СМИ: НАТО создаст структуру для быстрого развертывания войск в Прибалтике
18:15 26.05.2026 (обновлено: 18:20 26.05.2026)
СМИ: НАТО создаст структуру для быстрого развертывания войск в Прибалтике

Reuters: НАТО усилит оборону своего восточного фланга с помощью новой структуры

© AP Photo / Virginia Mayo, File
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО работает над созданием новой командной структуры для быстрого развертывания войск в странах Балтии.
  • Новая структура будет образована за счет переназначения многонационального германо-нидерландского корпуса на оборону Латвии и Эстонии.
  • Наращиванием сил для новой структуры будут заниматься Германия и Нидерланды.
БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Североатлантический альянс НАТО работает над созданием командной структуры, которая позволит быстрое развертывание войск в странах Балтии, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"НАТО усилит оборону своего восточного фланга с помощью новой структуры, которая позволит оперативно развернуть войска в Латвии и Эстонии в случае войны с Россией", - пишет СМИ.
Отмечается, что новая структура будет образована за счет переназначения многонационального германо-нидерландского корпуса, штаб которого сейчас расположен в Мюнстере, на оборону Латвии и Эстонии. При полной боеготовности корпус может командовать тремя дивизиями, или от 40 до 60 тысячами военнослужащих. Однако в мирное время он существует в виде базовой структуры.
На сегодняшний день войска альянса в странах Балтии и на севере Польши находятся под единым командованием штаба в польском городе Щецин. Переназначение для этого региона второго корпуса, как считают в альянсе, позволит в случае необходимости быстро собрать силы, говорится в тексте. Кроме того, так решается проблема нехватки таких корпусных войск в регионе, как дальнобойная артиллерия, ПВО, а также инженерные и медицинские подразделения.
Наращиванием сил для новой структуры теперь будут заниматься Германия и Нидерланды, сказано в статье со ссылкой на источники. Неизвестно, когда начнется реализация этого решения и сколько военнослужащих будет задействовано.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
