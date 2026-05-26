БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Североатлантический альянс НАТО работает над созданием командной структуры, которая позволит быстрое развертывание войск в странах Балтии, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Отмечается, что новая структура будет образована за счет переназначения многонационального германо-нидерландского корпуса, штаб которого сейчас расположен в Мюнстере, на оборону Латвии и Эстонии. При полной боеготовности корпус может командовать тремя дивизиями, или от 40 до 60 тысячами военнослужащих. Однако в мирное время он существует в виде базовой структуры.
На сегодняшний день войска альянса в странах Балтии и на севере Польши находятся под единым командованием штаба в польском городе Щецин. Переназначение для этого региона второго корпуса, как считают в альянсе, позволит в случае необходимости быстро собрать силы, говорится в тексте. Кроме того, так решается проблема нехватки таких корпусных войск в регионе, как дальнобойная артиллерия, ПВО, а также инженерные и медицинские подразделения.
Наращиванием сил для новой структуры теперь будут заниматься Германия и Нидерланды, сказано в статье со ссылкой на источники. Неизвестно, когда начнется реализация этого решения и сколько военнослужащих будет задействовано.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".