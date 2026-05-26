НАТО продолжает программу создания биооружия, заявил Бортников
09:03 26.05.2026
НАТО продолжает программу создания биооружия, заявил Бортников

Бортников: НАТО продолжает программу создания биооружия избирательного действия

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО продолжает программу создания биологического оружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
  • По его словам, биолаборатории работают и в странах СНГ.
  • Бортников подчеркнул, что развитие технологий искусственного интеллекта повышает риски актов биотерроризма.
ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. НАТО продолжает программу создания биооружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке, лаборатории работают и в странах СНГ, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
Угрозы странам СНГ в биологической сфере, прежде всего возможное распространение опасных инфекционных заболеваний с заданными свойствами, не теряют актуальности, отметил Бортников, выступая на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).
"НАТО продолжает долгосрочную программу создания биологического оружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке. Биолаборатории работают и в странах СНГ", - сказал директор ФСБ.
При этом полевые испытания и инциденты, связанные с утечками патогенов из этих учреждений, легендируются под естественные причины, добавил он.
"Множество доказательств такой деятельности собрано нашими Вооруженными Силами в ходе специальной военной операции на Украине", - подчеркнул Бортников.
По его словам, опасность скрытного, избирательного и запрограммированного воздействия биологического оружия очевидна.
"Уверен, присутствующие здесь понимают, что источники, масштабы и вектор его возможного применения будут определяться далеко за пределами Содружества. Особенно учитывая тот факт, что развитие технологий искусственного интеллекта повышает риски актов биотерроризма", - сказал Бортников.
Эта угроза крайне серьезна, подчеркнул директор ФСБ.
