МВФ и Всемирный банк продолжают накачивать Киев деньгами, заявила Захарова - РИА Новости, 26.05.2026
12:35 26.05.2026 (обновлено: 12:58 26.05.2026)
МВФ и Всемирный банк продолжают накачивать Киев деньгами, заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк продолжают финансировать Украину.
  • По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, выделенные Киеву деньги не окупятся, так как украинский режим является неплатежеспособным.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк продолжают спонсировать киевский режим, который является неплатежеспособным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"МВФ, Всемирный банк, наперекор собственным нормативам, продолжают накачивать деньгами, в частности, киевский режим. Несмотря на то, что все понимают, что этот режим не платежеспособный", - сказала Захарова на конференции во время Международного форума по безопасности.
Она отметила, что все деньги, которые выделяются Киеву, идут в пустоту и никогда не окупятся.
