МВФ и Всемирный банк продолжают накачивать Киев деньгами, заявила Захарова

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк продолжают спонсировать киевский режим, который является неплатежеспособным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"МВФ, Всемирный банк, наперекор собственным нормативам, продолжают накачивать деньгами, в частности, киевский режим. Несмотря на то, что все понимают, что этот режим не платежеспособный", - сказала Захарова на конференции во время Международного форума по безопасности.
Она отметила, что все деньги, которые выделяются Киеву, идут в пустоту и никогда не окупятся.