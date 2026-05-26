МВД назвало пароль, с помощью которого мошенники взламывают устройства

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мошеннические боты постоянно используют пароль admin, чтобы взломать устройства россиян, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Ведомство со ссылкой на исследования утечек данных отмечает, что admin - один наиболее часто используемых и скомпрометированных паролей.
"Автоматические боты постоянно сканируют сеть, пытаясь войти с простыми комбинациями вроде admin/admin или другими стандартными вариантами. Такие атаки полностью автоматизированы и ведутся массово", - говорится в сообщении.
Как пояснили в МВД, обычно так происходит потому, что пользователи не меняют заводской пароль admin, считая, что их устройство "никому не интересно" или используется только дома. Но на практике именно такие устройства часто становятся используются для скрытого доступа, слежки или дальнейших атак, предупредили в ведомстве.
В МВД порекомендовали сразу менять заводские пароли, использовать длинные уникальные фразы и включать двухфакторную аутентификацию, а также регулярно обновлять прошивки и ПО и отключать удаленный доступ.