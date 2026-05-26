МВД назвало пароль, с помощью которого мошенники взламывают устройства - РИА Новости, 26.05.2026
15:19 26.05.2026
МВД назвало пароль, с помощью которого мошенники взламывают устройства

Работа за компьютером. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошеннические боты постоянно используют пароль "admin", чтобы взломать устройства россиян.
  • Пользователи часто не меняют заводские пароли, считая свои устройства незащищенными от внимания хакеров, что приводит к их уязвимости.
  • В МВД рекомендовали менять заводские пароли, использовать сложные уникальные фразы, включать двухфакторную аутентификацию и регулярно обновлять прошивки и ПО.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мошеннические боты постоянно используют пароль admin, чтобы взломать устройства россиян, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Ведомство со ссылкой на исследования утечек данных отмечает, что admin - один наиболее часто используемых и скомпрометированных паролей.
"Автоматические боты постоянно сканируют сеть, пытаясь войти с простыми комбинациями вроде admin/admin или другими стандартными вариантами. Такие атаки полностью автоматизированы и ведутся массово", - говорится в сообщении.
Как пояснили в МВД, обычно так происходит потому, что пользователи не меняют заводской пароль admin, считая, что их устройство "никому не интересно" или используется только дома. Но на практике именно такие устройства часто становятся используются для скрытого доступа, слежки или дальнейших атак, предупредили в ведомстве.
В МВД порекомендовали сразу менять заводские пароли, использовать длинные уникальные фразы и включать двухфакторную аутентификацию, а также регулярно обновлять прошивки и ПО и отключать удаленный доступ.
