Рейтинг@Mail.ru
МВД выявило новый опасный "VPN" - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 26.05.2026 (обновлено: 10:44 26.05.2026)
МВД выявило новый опасный "VPN"

МВД обнаружило новый вредоносный "VPN-сервис"

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты МВД обнаружили очередной "бесплатный VPN", который устанавливает на устройства вредоносное программное обеспечение.
  • Под видом VPN-сервиса распространяются банковский троян и загрузчик дополнительного вредоносного ПО.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Мошенники распространяют вредоносные программы под видом бесплатных VPN, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Обнаружен очередной "бесплатный VPN", вместо которого на устройство пользователя устанавливается вредоносное программное обеспечение. Под видом VPN-сервиса распространяется банковский троян и загрузчик дополнительного вредоносного ПО", — говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
После установки такая программа может получать доступ к СМС и push-уведомлениям, банковским приложениям, а также загружать на устройство другие вредоносные модули без ведома пользователя.
Киберполицейские напомнили, что скачивать и устанавливать приложения следует только из официальных магазинов, хотя и это не дает стопроцентной гарантии безопасности.
Компьютер - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В Госдуме предупредили о рисках при использовании VPN
17 марта, 02:50
 
ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала