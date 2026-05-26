МВД выявило новый опасный "VPN"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Мошенники распространяют вредоносные программы под видом бесплатных VPN, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

"Обнаружен очередной "бесплатный VPN", вместо которого на устройство пользователя устанавливается вредоносное программное обеспечение. Под видом VPN-сервиса распространяется банковский троян и загрузчик дополнительного вредоносного ПО", — говорится в официальном канале ведомства на платформе " Макс ".

После установки такая программа может получать доступ к СМС и push-уведомлениям, банковским приложениям, а также загружать на устройство другие вредоносные модули без ведома пользователя.