13:22 26.05.2026 (обновлено: 14:44 26.05.2026)
МИД: МУС пытается не допустить привлечения к ответственности лидеров Запада

Захарова: МУС пытается не допустить привлечения к ответственности лидеров Запада

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МУС пытается не допустить привлечения к ответственности лидеров западных государств, заявила Захарова.
  • Она отметила, что суд никогда всерьез не проверял и не рассматривал преступления стран НАТО в различных регионах мира.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) пытается не допустить привлечения к ответственности так называемого глобального меньшинства, то есть лидеров западных государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На протяжении многих лет эта квазиструктура занимается преимущественно ситуациями в странах Африки, отметила Захарова.
"До сих пор все обвиняемые, чьи дела дошли до судебной стадии производства, вы не поверите, - африканцы. При этом преступления стран НАТО в Афганистане, Ираке, Иране, Ливии, в Карибском бассейне почему-то этот самый МУС всерьез никогда не проверял, никогда не рассматривал, уж тем более никогда не выносил по ним никаких вердиктов", - сказала она в ходе сессии Международного форума по безопасности.
"Складывается ощущение, что параллельно этот самый МУС решает задачу недопущения привлечения к ответственности так называемого глобального меньшинства, то есть лидеров западных государства. И при этом - формирование в глазах мирового сообщества устойчивой картины причастности африканских государственных деятелей к самым тяжким международным преступлениям просто ввиду их расовой принадлежности", - резюмировала Захарова.
Первый Международный форум по безопасности проходит в Московской области с 26 по 29 мая на площадках "Лайв Арена" и центрального парка "Патриот". Запланировано проведение около 40 двухсторонних встреч, а также подписание 10 соглашений и меморандумов.
