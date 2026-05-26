МИД: МУС пытается не допустить привлечения к ответственности лидеров Запада

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) пытается не допустить привлечения к ответственности так называемого глобального меньшинства, то есть лидеров западных государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Складывается ощущение, что параллельно этот самый МУС решает задачу недопущения привлечения к ответственности так называемого глобального меньшинства, то есть лидеров западных государства. И при этом - формирование в глазах мирового сообщества устойчивой картины причастности африканских государственных деятелей к самым тяжким международным преступлениям просто ввиду их расовой принадлежности", - резюмировала Захарова.