МИД: МУС пытается не допустить привлечения к ответственности лидеров Запада

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) пытается не допустить привлечения к ответственности так называемого глобального меньшинства, то есть лидеров западных государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"До сих пор все обвиняемые, чьи дела дошли до судебной стадии производства, вы не поверите, - африканцы. При этом преступления стран НАТО в Афганистане, Ираке, Иране, Ливии, в Карибском бассейне почему-то этот самый МУС всерьез никогда не проверял, никогда не рассматривал, уж тем более никогда не выносил по ним никаких вердиктов", - сказала она в ходе сессии Международного форума по безопасности.
"Складывается ощущение, что параллельно этот самый МУС решает задачу недопущения привлечения к ответственности так называемого глобального меньшинства, то есть лидеров западных государства. И при этом - формирование в глазах мирового сообщества устойчивой картины причастности африканских государственных деятелей к самым тяжким международным преступлениям просто ввиду их расовой принадлежности", - резюмировала Захарова.
Первый Международный форум по безопасности проходит в Московской области с 26 по 29 мая на площадках "Лайв Арена" и центрального парка "Патриот". Запланировано проведение около 40 двухсторонних встреч, а также подписание 10 соглашений и меморандумов.