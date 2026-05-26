МТС привлекла сибирских студентов к разработке продуктов на основе ИИ

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. ПАО "МТС" провело ряд профориентационных и образовательных мероприятий в ходе XI Всероссийского форума молодых ученых, инженеров и предпринимателей "Юновус" в Томске, на которых студенты предложили свои разработки ИИ-помощника, сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что центральным событием программы МТС в Томске стал двухдневный ИТ-хакатон, участие в котором приняли 165 студентов с компетенциями в сфере науки о данных, разработки, аналитики данных. Команды хакатона предложили свои разработки ИИ-помощника для построения персонального трека онлайн-обучения: участники создавали интеллектуального ассистента для приложения "Прогрессоры", который на основе профиля, целей, диагностики знаний и прогресса пользователя составляет трек из подходящих курсов, видеоуроков и материалов, проверяет полученные знания, отслеживает развитие навыков и оценивает карьерные перспективы.

Лучшую разработку, по оценкам экспертов, создала команда "Палата 218" из Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники.

Идеи от других призеров хакатона также высоко оценены экспертным жюри. В числе предложений: визуализация процессов для обработки открытых тестовых вопросов для маршрутизации по образовательным курсам, а также бот с созданием нейропрофиля, который помогает сконструировать дорожную карту развития пользователя, собранную из базы в 6 тысяч различных образовательных курсов от различных провайдеров.

Призовой фонд хакатона составил 375 тысяч рублей. Для участников хакатона организаторы провели серию обучающих лекций с действующими лидерами команд и руководителями продуктов ведущих российских компаний: они рассказывали об опыте внедрения цифровых образовательных решений и особенностях решения социально важных задач с помощью ИТ-инструментов.