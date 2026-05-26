Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Афганистана прибыл в Москву на форум по безопасности - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 26.05.2026
Министр обороны Афганистана прибыл в Москву на форум по безопасности

Министр обороны Афганистана прибыл в Москву для участия в форуме по безопасности

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание посольства Исламской Республики Афганистан в Москве
Здание посольства Исламской Республики Афганистан в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Здание посольства Исламской Республики Афганистан в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб прибыл в Москву для участия в Международном форуме по безопасности.
  • Первый международный форум по безопасности открывается в Подмосковье, на нем будут обсуждаться различные аспекты региональной и глобальной безопасности.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб прибыл в Москву для участия в Международном форуме по безопасности, сообщило афганское минобороны.
"Мохаммад Якуб, министр обороны Афганистана, прибыл в Москву, чтобы принять участие в Международной конференции по безопасности", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Первый международный форум по безопасности открывается во вторник в Подмосковье, на нем в течение четырех дней будут обсуждаться различные аспекты региональной и глобальной безопасности в текущих условиях.
Сотрудники полиции Афганистана - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Экс-главу Национальной федерации снукера Афганистана убили в Кабуле
24 апреля, 16:20
 
В миреАфганистанМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала