22:38 26.05.2026
Глава НАСА рассчитывает обсудить с Россией сотрудничество по МКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава НАСА Джаред Айзекман планирует обсудить сотрудничество по МКС с Россией во время летнего визита на Байконур.
  • Стороны также могут затронуть общие вопросы о планах американского агентства относительно лунных миссий.
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что в ходе летнего визита на Байконур рассчитывает обсудить с РФ сотрудничество по МКС.
"Я ожидаю, что мы обсудим МКС", - сказал Айзекман на пресс-конференции.
По его словам, в ходе любых контактов с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым стороны обмениваются новостями по продолжающимся космическим программам.
Айзекман добавил, что в контексте МКС планируется обсудить дальнейшее сотрудничество РФ и США на протяжении оставшегося срока эксплуатации станции.
Глава НАСА добавил, что в ходе беседы могут быть затронуты общие вопросы о планах американского агентства относительно лунных миссий.
