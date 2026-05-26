Глава НАСА рассчитывает обсудить с Россией сотрудничество по МКС

ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что в ходе летнего визита на Байконур рассчитывает обсудить с РФ сотрудничество по МКС.
"Я ожидаю, что мы обсудим МКС", - сказал Айзекман на пресс-конференции.
По его словам, в ходе любых контактов с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым стороны обмениваются новостями по продолжающимся космическим программам.
Глава НАСА добавил, что в ходе беседы могут быть затронуты общие вопросы о планах американского агентства относительно лунных миссий.
