14:57 26.05.2026 (обновлено: 15:13 26.05.2026)
Митрополит Иларион поблагодарил патриарха Кирилла и российский МИД

  • Митрополит Иларион, освобожденный после задержания в Чехии, поблагодарил патриарха Кирилла, МИД РФ и лично Марию Захарову
  • Митрополит был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Митрополит Иларион (Алфеев), освобожденный после задержания в Чехии, поблагодарил патриарха Московского и вся Руси Кирилла, МИД РФ и лично официального представителя МИД России Марию Захарову.
Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков, рассказал ранее РИА Новости один из его помощников. Во вторник архиерей был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий, сообщил Telegram-канал иерарха.
"Сердечно благодарю всех, кто в эти дни молился, поддерживал и переживал вместе со мной. Особую признательность выражаю Святейшему патриарху за его поддержку и молитвы, а также министерству иностранных дел Российской Федерации, лично Марии Владимировне Захаровой, российским дипломатам и всем, кто не остался безучастным в этой непростой ситуации", - цитирует слова митрополита его Telegram-канал.

Расследование в отношении митрополита Илариона продолжат
Вчера, 14:36
 
РелигияЧехияРоссияМитрополит Иларион (Алфеев)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМария Захарова
 
 
