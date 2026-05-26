Защита митрополита Илариона будет добиваться проверки его задержания

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Защита митрополита Илариона будет добиваться проверки обстоятельств его задержания в Чехии, сообщил Telegram-канал митрополита.
"Защита будет добиваться полной проверки всех обстоятельств произошедшего", – говорится в Telegram-канале митрополита.
Митрополит Иларион (Алфеев) и его водитель были освобождены в Чехии без предъявления обвинений, залога или запрета на выезд после задержания 24 мая по подозрению в хранении запрещенных веществ. Митрополит Иларион категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков.