Защита митрополита Илариона будет требовать ознакомления с документами дела
11:39 26.05.2026
Защита митрополита Илариона будет требовать ознакомления с документами дела

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Адвокат митрополита Илариона, задержанного в Чехии по подозрению в хранении наркотиков, будет добиваться ознакомления с документами дела.
  • Защита митрополита придает особое значение материалам, подтверждающим порядок задержания и досмотра автомобиля.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Адвокат задержанного в Чехии митрополита Илариона во вторник будет добиваться ознакомления с документами дела, сообщает Telegram-канал митрополита Илариона.
Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков, рассказал ранее РИА Новости один из его помощников, ночью его посещали адвокат и российский консул. Допрос 25 мая продолжался более шести часов без перерыва. Иерарх остается под стражей, окончательное процессуальное решение, предварительно, ожидается 26 мая.
"По итогам общения с адвокатом JUDr. Michal Pacovský стало известно, что защита ожидает доступ к материалам дела сегодня. ...Сегодня он намерен прибыть в отделение, изучить имеющиеся материалы и проверить, какие именно документы, фотографии, записи и иные доказательства уже находятся в распоряжении полиции", - сообщается в Telegram-канале.
Там отметили, что по словам адвоката, до завершения первых процессуальных действий полноценное ознакомление с документами было затруднено.
"Особое значение защита придает материалам, которые должны подтвердить порядок задержания и досмотра автомобиля: фотографиям с места, возможным записям камер наблюдения на автозаправке, документам об основании остановки, а также фиксации изъятия обнаруженных предметов", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале уточнили со ссылкой на адвоката, что основанием для действий полиции, по имеющейся у него информации, было анонимное письмо, а не телефонный звонок, как сообщалось ранее, защита считает необходимым установить, когда оно поступило, что именно в нем было указано и содержало ли оно сведения о конкретном автомобиле, маршруте, пассажирах или багажном отделении
Защита подчеркивает, что митрополит Иларион категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке запрещенных веществ.
