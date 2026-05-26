ВСУ бьют все дальше линии фронта, заявил Мирошник

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ наносят удары все дальше линии боевого соприкосновения.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ВСУ наносят удары все дальше линии боевого соприкосновения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Увеличение числа ударов по гражданским объектам отмечено не только вдоль ЛБС, но также затронуло не менее 23 субъектов России, значительно удаленных от зоны СВО, включая Татарстан, Нижегородскую область и Мордовию. Пострадали от ударов украинских нацистов также жители Самарской области, Ставрополья и Ростова-на-Дону", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.

Посол добавил, что наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в ЛНР, Белгородской и Запорожской областях, ДНР.

"Украинские боевики атаковали гражданские цели в густонаселенных районах, что свидетельствует о преднамеренном характере ударов и стремлении нанести наибольший ущерб гражданскому населению", - отметил он.

По данным Мирошника, в указанных регионах гражданские объекты и гражданское население подверглось дронным, ракетным и артиллерийским ударам со стороны вооруженных формирований Киева.