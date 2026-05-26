Специальная военная операция на Украине
 
07:06 26.05.2026
ВСУ бьют все дальше линии фронта, заявил Мирошник

  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ наносят удары все дальше линии боевого соприкосновения.
  • Увеличение числа ударов по гражданским объектам затронуло не менее 23 субъектов России, значительно удаленных от зоны СВО.
  • Мирошник отметил, что украинские боевики атаковали гражданские цели в густонаселенных районах, используя вооружение со шрапнельной и осколочно-фугасной боевой частью.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ВСУ наносят удары все дальше линии боевого соприкосновения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Увеличение числа ударов по гражданским объектам отмечено не только вдоль ЛБС, но также затронуло не менее 23 субъектов России, значительно удаленных от зоны СВО, включая Татарстан, Нижегородскую область и Мордовию. Пострадали от ударов украинских нацистов также жители Самарской области, Ставрополья и Ростова-на-Дону", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Посол добавил, что наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в ЛНР, Белгородской и Запорожской областях, ДНР.
"Украинские боевики атаковали гражданские цели в густонаселенных районах, что свидетельствует о преднамеренном характере ударов и стремлении нанести наибольший ущерб гражданскому населению", - отметил он.
По данным Мирошника, в указанных регионах гражданские объекты и гражданское население подверглось дронным, ракетным и артиллерийским ударам со стороны вооруженных формирований Киева.
"В большом количестве использовалось вооружение со шрапнельной и осколочно-фугасной боевой частью, наносящее ущерб большому числу гражданского населения", - заключил он.
