В Минздраве рассказали, сколько времени занимает создание вакцин

Краткий пересказ от РИА ИИ В России сроки расшифровки новых инфекций сократились до суток, а создание вакцин занимает четыре месяца.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Расшифровка новых инфекций занимает сейчас в России не более суток, а вакцины создаются за четыре месяца, сообщил Минздрав РФ.

Международный форум по безопасности проходит на площадке "Live Арена" 26-29 мая. В рамках него состоялся круглый стол "Сила сотрудничества для здоровья наций", в ходе мероприятия Минздрав РФ показал специально подготовленный фильм.