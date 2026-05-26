В Минздраве рассказали, сколько времени занимает создание вакцин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России сроки расшифровки новых инфекций сократились до суток, а создание вакцин занимает четыре месяца.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Расшифровка новых инфекций занимает сейчас в России не более суток, а вакцины создаются за четыре месяца, сообщил Минздрав РФ.
Международный форум по безопасности проходит на площадке "Live Арена" 26-29 мая. В рамках него состоялся круглый стол "Сила сотрудничества для здоровья наций", в ходе мероприятия Минздрав РФ показал специально подготовленный фильм.
"Благодаря научным знаниям и накопленному опыту мы существенно сократили сроки расшифровки новых инфекций. Сегодня этот процесс занимает не более суток. Тест-системы позволяют в течение часа выявлять все известные инфекции, а новые вакцины создаются всего за четыре месяца", - говорится в фильме.