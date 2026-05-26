МИД выразил уверенность в необходимости признания проблемы неоколониализма

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В МИД РФ уверены в необходимости принятия международного документа, признающего проблему неоколониализма, заявил замдиректора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Всеволод Гребенщиков.
"В первую очередь важно добиться широкого глобального признания проблемы неоколониализма. Возможно, в форме принятия универсального международного документа. Для этого, конечно, потребуется политическое мужество", - сказал Гребенщиков, выступая на Международном форуме по безопасности.
По его словам, Россия, говоря о необходимости борьбы с практиками неоколониализма, руководствуется своими фундаментальными интересами и выступает за поддержку стран мира, стремящихся к суверенному развитию.