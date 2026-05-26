Мэр Екатеринбурга, сломавший ногу, вышел на работу на костылях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Сломавший ногу во время игры в волейбол глава Екатеринбурга Алексей Орлов вышел на работу на костылях, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

"Да, подтверждаю", – сказал собеседник агентства на вопрос, правда ли, что глава города передвигается на костылях.

"Алексей Валерьевич закрыл больничный, потому что медики разрешили работать вне дома. Глава пока не может участвовать в выездных мероприятиях, но уже проводит рабочие встречи и совещания в администрации. Завтра, например, планируется заседание оргкомитета по подготовке к "Иннопрому" (международная промышленная выставка – ред.)", – добавили в мэрии.