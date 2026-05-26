Израильские антифашисты осудили Киев за перезахоронение останков Мельника
18:20 26.05.2026 (обновлено: 18:22 26.05.2026)
Трапиров назвал перезахоронение Мельника попыткой переписать историю

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров назвал перезахоронение останков Андрея Мельника на Украине попыткой переписать историю.
  • Трапиров подчеркнул, что пособников нацизма нельзя оправдывать "борьбой за независимость" или политической конъюнктурой.
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мая - РИА Новости. Решение киевского режима перезахоронить на Украине останки одного из лидеров "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Андрея Мельника является возмутительной попыткой переписать историю, заявил РИА Новости лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров.
Владимир Зеленский, чей дед воевал в Великую Отечественную войну на стороне СССР, в понедельник принял участие в перезахоронении останков Андрея Мельника в Киевской области. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить на Украине.
"Когда на государственном уровне с почестями встречают останки деятелей ОУН*, сотрудничавших с нацистской Германией и связанных с идеологией радикального национализма, это вызывает у меня не просто возмущение - это воспринимается как попытка переписать историю. Историю, в которой мои деды и миллионы советских солдат ценой собственной крови освобождали Европу от фашизма и уничтожали коричневую чуму", - заявил Трапиров.
По его словам, происходящее на Украине - это не спор о трактовках истории, а отсутствие совести, памяти и уважения к миллионам погибших в годы войны с нацистской Германией. Общественный деятель подчеркнул, что никогда не согласится с тем, что пособников нацизма можно оправдывать "борьбой за независимость" или политической конъюнктурой.
"Мои деды воевали не ради того, чтобы спустя десятилетия мир снова начал заигрывать с опасными идеями и превращать спорных исторических фигур в героев. Память о Победе должна объединять людей против фашизма", - заключил лидер антифашистов.
Боевое крыло ОУН* - "Украинская повстанческая армия"* (УПА*) - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны.
На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Сам Мельник в годы ВОВ стремился к сотрудничеству с Адольфом Гитлером и даже обращался к нему с письмом, в котором просил дать украинской молодежи "принять участие в крестовом походе против большевистского варварства".
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
