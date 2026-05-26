Медведев прокомментировал отказ ЕС эвакуировать дипломатов из Киева

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне отказа ЕС эвакуировать дипломатов из Киева после предупреждения российского МИД заявил, что у евроблока, похоже, имеются "лишние" дипломаты.
Ранее представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева на фоне предупреждения МИД РФ.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
