Теннис
 
17:30 26.05.2026 (обновлено: 19:57 26.05.2026)
Жена спасала, а он ругался: все о крахе Медведева на "Ролан Гаррос"

Андрей Симоненко
Даниил Медведев вылетел в первом круге "Ролан Гаррос" после удачных турниров. РИА Новости рассказывает о причинах краха лучшего теннисиста России в Париже.

"Какого … ауты?"

Медведев уже семь раз покидал парижский турнир в первом же круге. Были у него и неплохие походы – в 2021 году, когда он дошел до четвертьфинала. Вот только закономерности в успехах было немного – ведь до того "Ролан Гаррос" он… выиграл только один матч на "Мастерсах" в Мадриде и Риме и подошел к грунтовому Большому шлему в разобранном состоянии.
В нынешнем сезоне он после прошлогоднего провала и смены тренера наконец-то начал обретать себя. Титулы в Брисбене и Дубае, победа в Индиан-Уэллсе над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, бой там же в финале с почти непобедимым этой весной Янником Синнером – и, что самое важное, блестящий теннис на "Мастерсе" в Риме, где Даниил вновь был в шаге от триумфа в матче с итальянским монстром.
Все это не навевало печальных пророчеств относительного стартового матча в Париже, в котором жребий избрал шестой ракетке турнира в соперники австралийца Адама Уолтона, занимающего только 97-е место в мировой классификации. К тому же и близко не являющимся специалистом по грунтовым кортам.
Правда, смущало, что из двух личных встреч игроков одна завершилась в пользу Уолтона. Но больше аргументов в пользу теннисиста из Австралии не было, что подтверждали и коэффициенты букмекеров. Одна из контор на победу россиянина давала 1,02, а на Уолтона – только 15. Что означало практически полное отсутствие сомнений в успехе Медведева.
По какой-то причине он вышел на корт не собранным и не успел начать матч, как отдал первый сет с двумя взятыми геймами? "Собирать" первую ракетку России принялась его жена Дарья. Она успокаивала супруга, говоря, что жарко не только ему, правда, получала в ответ нецензурные риторические вопросы типа "какого … ауты?".
Матч в итоге превратился в качели наподобие тех, что преследовали Медведева в прошлом сезоне. Периодически он включался и выносил Уолтона – например, во второй и четвертой партиях (дважды по 6:1). Но стабильность в игре поддерживать не мог, из-за чего провалился в третьем сете (1:6) и свел поединок к пятой партии.

Вгрызся как червяк и деморализовал Медведева

А там австралиец вгрызся в земляной корт словно червяк. Как он отбился при счете 4:4 на своей подаче от многочисленных брейк-пойнтов Медведева, не понял, наверное, сам. После этого Даниил, угодив в очередную психологическую яму, четырьмя ошибками подряд отдал Уолтону решающий сет (4:6) и в очередной раз похоронил свои парижские надежды.
Во всем этом странном действе, на самом деле, одна закономерность точно есть. Естественно, ты будешь жаловаться на плохое самочувствие в плюс 33 градуса, если выйдешь на корт в полдень в темно-синей футболке и без головного убора и проведешь там три с лишним часа. Ну не любит, допустим, Медведев кепки, но то, что в такую погоду в светлой одежде на порядок легче существовать – это, как сейчас принято говорить, база. Не говоря о том, что сочетание темно-синей тенниски и синих шорт выглядит явным диссонансом – но это уже вопросы вкуса.
Что же дальше? Медведев не набрал рейтинговых очков, вылетев в первом круге "Ролан Гаррос", но и не потерял их, так как год назад он тоже проиграл в стартовом матче. Так что Даниилу нужно сделать паузу, привести в порядок свои мысли – и ринуться навстречу двум следующим турнирам Большого шлема. В минувшем сезоне что на Уимблдоне, что на US Open он также уступил в первом раунде – причем одному и тому же сопернику, французу Бенжамену Бонзи.
Так что остается надеяться, что этот теннисист не попадется Медведеву вновь. Ну светлая футболочка не помешает. В Лондоне и тем более в Нью-Йорке летом вряд ли будет прохладнее.
