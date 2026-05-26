15:10 26.05.2026
Медведев обвинил Израиль в двойных стандартах в отношении Украины

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред Совбеза Дмитрий Медведев указал на двойные стандарты Израиля в отношении Украины.
  • МИД Израиля выразил сожаление в связи с решением киевского режима перезахоронить на Украине останки одного из лидеров ОУН Андрея Мельника и обвинил Киев в игнорировании исторической правды.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на двойные стандарты, которые придерживаются власти Израиля в отношении Украины, с одной стороны, осуждая захоронение нациста Андрея Мельника, с другой стороны, поставляя вооружение киевскому режиму.
Ранее МИД Израиля выразил сожаление в связи с решением киевского режима перезахоронить на Украине останки одного из лидеров "Организации украинских националистов"* Андрея Мельника и обвинил Киев в игнорировании исторической правды.
"МИД Израиля осудил чудовищный факт перезахоронения преступника в качестве "героя вільної україни", а как насчет поставок различного военного оборудования Киеву? Или это бизнес на крови as usual?", - написал Медведев в "Макс".
Ранее Владимир Зеленский, чей дед воевал в Великую Отечественную войну на стороне СССР, похвастался планами по возвращению на Украину останков лидеров ОУН. Он подтвердил данные украинских СМИ об эксгумации останков Мельника в Люксембурге для последующего перезахоронения на Украине.
* Запрещена в России как экстремистская организация
