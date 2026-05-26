МЧС представило комплекс "Зонтик" для обнаружения БПЛА

ОДИНЦОВО (Московская обл.), 26 мая - РИА Новости. МЧС РФ показало на выставке в Подмосковье новый комплекс "Зонтик", предназначенный для обнаружения вражеских беспилотников, которые могут представлять угрозу спасателям, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказал РИА Новости представитель МЧС РФ, в функционал "Зонтика" входит звуковое предупреждение о приближении дрона. Также с помощью комплекса можно перехватывать видеосигнал с БПЛА противника и выводить видео на специальный экран "Зонтика". Радиус перехвата сигнала составляет 300-400 метров.
Комплекс "Зонтик" - новейшая разработка компании "Элиарс", которая уже прошла испытания в НИИ РЭБ и получил сертификат, ее планируют испытывать и использовать в зоне проведения боевых действий. Комплекс предназначен для обеспечения безопасности сотрудников МЧС, привлеченных к разминированию территорий.
Международный форум по безопасности проходит под эгидой Совета безопасности РФ с 26 по 29 мая в Московской области.
