Лукашенко выразил обеспокоенность слухами о будущем Молдавии

МИНСК, 26 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщения о намерениях Молдавии стать частью другого государства приводят его в ужас, передает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
"Мы очень часто последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Откровенно скажу, я как человек, влюбленный в вашу страну, <...> с ужасом это слышу и воспринимаю", — сказал Лукашенко на встрече с председателем молдавской Партии социалистов и экс-президентом страны Игорем Додоном.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство. Она также назвала объединение с Румынией возможным сценарием ускоренной евроинтеграции.
В молдавской оппозиционной партии "Гражданский конгресс" считают, что эти заявления Санду тянут на статью о государственной измене.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран — кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
