Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко выразил обеспокоенность слухами о будущем Молдавии - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 26.05.2026 (обновлено: 16:46 26.05.2026)
Лукашенко выразил обеспокоенность слухами о будущем Молдавии

Лукашенко признался, что его пугают слухи об утрате суверенитета Молдавией

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с ужасом воспринимает информацию о готовности Молдавии стать частью другого государства.
  • Президент Белоруссии проводит встречу с председателем молдавской Партии социалистов и экс-президентом Молдавии Игорем Додоном.
МИНСК, 26 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщения о намерениях Молдавии стать частью другого государства приводят его в ужас, передает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
"Мы очень часто последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Откровенно скажу, я как человек, влюбленный в вашу страну, <...> с ужасом это слышу и воспринимаю", — сказал Лукашенко на встрече с председателем молдавской Партии социалистов и экс-президентом страны Игорем Додоном.
Президент Румынии Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Президент Румынии заявил, что страна готова к объединению с Молдавией
30 апреля, 10:29
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство. Она также назвала объединение с Румынией возможным сценарием ускоренной евроинтеграции.
В молдавской оппозиционной партии "Гражданский конгресс" считают, что эти заявления Санду тянут на статью о государственной измене.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран — кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Молдавские военные - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
"Пора переезжать". Еще одна страна пошла по пути Украины
7 апреля, 08:00
 
В миреМолдавияБелоруссияАлександр ЛукашенкоИгорь Додон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала