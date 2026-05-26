Лукашенко призвал Молдавию "не резать пуповину"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Молдавию не терять прежних партнеров.
- Президент Молдавии Майя Санду подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ.
- Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС и стремится переориентировать экспорт на западные рынки.
МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Молдавии не следует "резать пуповину" и терять прежних партнеров.
Президент Молдавии Майя Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ.
"Не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Вот это для меня главное, и я публично хотел сказать, что Молдова и молдаване - это наша любовь. Я думаю, Советского Союза когда-то в целом", - сказал Лукашенко на встрече в Минске с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя Партии социалистов.
Слова белорусского президента приводит агентство Белта.
"Мы с большим уважением относились к вашему народу и вашей стране. И мы не хотим этого потерять. И вы, надеюсь, тоже", - сказал глава белорусского государства.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.