В ЛНР на берегу Северского Донца подорвался студент

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На берегу Северского Донца в ЛНР произошел взрыв неизвестного предмета.
- В результате взрыва девятнадцатилетний студент получил минно-взрывную травму, осколочные ранения кистей рук и ссадины, его госпитализировали.
ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Девятнадцатилетний юноша получил ранения в результате взрыва на берегу Северского Донца в ЛНР, пострадавшего госпитализировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
«
"В дежурную часть столичного районного подразделения органов внутренних дел поступило сообщение о происшествии - в результате взрыва неизвестного предмета на берегу реки Северский Донец девятнадцатилетний студент одного из луганских вузов получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения кистей рук и ссадины", - сообщили в МВД ЛНР.
Уточняется, что юношу доставили в больницу, ему оказана необходимая помощь.
"К месту взрыва оперативно отправились полицейские", - дополнили в пресс-службе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18