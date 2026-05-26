"Кошмарные сценарии": глава МИД Литвы высказался о нападении на Калининград - РИА Новости, 26.05.2026
04:21 26.05.2026 (обновлено: 09:32 26.05.2026)
"Кошмарные сценарии": глава МИД Литвы высказался о нападении на Калининград

Министр Будрис: призыв атаковать Калининград должен показать настрой Прибалтики

© AP PhotoМинистр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Архивное фото
  • Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что предложение атаковать Калининград силами НАТО продиктовано необходимостью продемонстрировать решительный настрой прибалтийских стран.
  • Министр подчеркнул, что самое важное — это сдерживание, потому что оно обеспечивает мир.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Предложение атаковать Калининград силами НАТО продиктовано необходимостью продемонстрировать решительный настрой прибалтийских стран, заявил в интервью LRT глава МИД Литвы Кястутис Будрис.
"Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Мы защищаем себя, потому что будем защищать не только свою территорию. Проблема не в Сувалкском коридоре — проблема в возможностях, которые есть в Калининграде. Мы должны проецировать эту уверенность в умы наших западных партнеров, чтобы они видели не только кошмарные сценарии. <…> Послание таково: мы знаем, что делать, и не колеблемся — мы будем действовать, когда это необходимо. Самое важное — это сдерживание, потому что сдерживание обеспечивает мир", — сказал он.
Неделю назад Будрис призвал НАТО показать россиянам, что она может преодолеть "их маленькую крепость" в Калининграде и что для этого есть средства, которые позволят сровнять с землей российские средства ПВО и ракетные базы. О каких средствах идет речь и при каких условиях альянсу, по его мнению, следует продемонстрировать свой потенциал, министр не уточнил.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призыв Будриса "заявлением на грани безумия". А министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что подобные угрозы следует оставлять без внимания, поскольку Вильнюс таким образом лишь подтверждает свое существование.
Как предупреждал президент Владимир Путин, Россия будет уничтожать любые угрозы Калининградской области, если они возникнут. Возможная блокада региона может привести к невиданной эскалации конфликта, подчеркнул он.
В миреКалининградРоссияЛитваНАТО
 
 
