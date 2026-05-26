13:47 26.05.2026
Сергей Лазарев приехал на последний звонок к нижегородским школьникам

  • Сергей Лазарев приехал на последний звонок к выпускникам нижегородской школы №47 после видеообращения выпускников к певцу в социальных сетях.
  • Лазарев спел одну из своих песен и заявил, что "не мог не приехать", чтобы показать ребятам, что при сильном желании и старании все получится.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Певец Сергей Лазарев откликнулся на приглашение выпускников нижегородской школы №47 и приехал к ним на последний звонок, сообщили РИА Новости в администрации школы.
Выпускники 2026 года школы №47 десять дней назад записали видеообращение к Лазареву в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), отметив, что "хотят проверить силу интернета" и уточнили, что их школа находится прямо напротив Дворца спорта, где у Лазарева запланированы концерты 25 и 26 мая.
"Сергей Лазарев приехал к нашим ребятам, это правда. Поздравил их и спел одну из своих песен. Дети очень счастливы", - сообщили агентству в школе.
Издание NewsNN опубликовало видео восторженной встречи школьников со своим кумиром и слова Лазарева, который заявил выпускникам, что "не мог не приехать, потому что хотел, чтобы ребята на этом примере поняли: если чего-то в жизни очень сильно хотеть, стараться, трудиться, креативить, то обязательно все получится".
Ранее сообщалось, что видеообращение нижегородских выпускников набрало сотни тысяч лайков, а также десяток тысяч комментариев и перепостов. После первой публикации школьники продолжили выкладывать обращения к певцу, ведя обратный отсчет до последнего звонка. Они также уточнили, что не просят Лазарева выступить для них, поскольку все равно приобрели билеты на его концерты, а ждут певца просто в качестве гостя.
