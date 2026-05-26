Рейтинг@Mail.ru
Кулеба призвал украинцев беречь "кукуху" и готовиться к разрушениям в Киеве - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 26.05.2026
Кулеба призвал украинцев беречь "кукуху" и готовиться к разрушениям в Киеве

Кулеба призвал украинцев беречь кукуху и взять паузу от жизни в Киеве

© AP Photo / Valentyn OgirenkoДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал сограждан готовиться к разрушениям в Киеве.
  • Он посоветовал взять паузу от жизни в городе тем, у кого "кукуха уже не вытягивает".
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан страны беречь "кукуху" и готовиться к разрушениям в Киеве, комментируя заявление МИД РФ о начале систематических ударов по объектам ВСУ в Киеве.
"Будет громко. Если у кого-то нервы уже не выдерживают, если "кукуха" уже "не вытягивает"... Вам нужно взять паузу от жизни в Киеве... Психологически нужно готовиться к разрушениям", - заявил Кулеба в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Марко Рубио проинформировал его о начале системных ударов ВС РФ по объектам в Киеве, используемым для нужд ВСУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
"Это все изменит". Евросоюз сделал Украине роковое предложение
08:00
 
В миреКиевРоссияСШАДмитрий КулебаСергей ЛавровМарко РубиоВооруженные силы УкраиныМИД Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала