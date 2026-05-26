Кулеба призвал украинцев беречь "кукуху" и готовиться к разрушениям в Киеве

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан страны беречь "кукуху" и готовиться к разрушениям в Киеве, комментируя заявление МИД РФ о начале систематических ударов по объектам ВСУ в Киеве.