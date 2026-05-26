Австрийский космонавт рассказал о дружбе с советскими коллегами
26.05.2026
Франц Артур Фибек
Франц Артур Фибек. Архивное фото
  • Первый космонавт Австрии Франц Фибек рассказал о дружбе с советскими коллегами.
  • Франц Фибек отметил, что они до сих пор поддерживают связь, несмотря на сложности в общении с Россией.
  • Франц Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году и провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты.
ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Первый космонавт Австрии Франц Фибек в интервью РИА Новости рассказал о дружбе с советскими коллегами.
"У меня остались очень хорошие впечатления, еще со времени подготовки в Звездном городке, когда я работал с коллегами из Советского Союза и из разных стран. Все были очень отзывчивыми, сотрудничество было отличным. И в нашем экипаже сложились очень близкие дружеские отношения, которые сохраняются до сих пор", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что они до сих пор поддерживают связь.
"Да, мы до сих пор на связи. Сейчас это, к сожалению, стало сложнее с Россией, потому что WhatsApp* уже не работает так, как раньше. С казахстанскими коллегами связь сохраняется. Но мы стараемся не терять контакт. И то, что мы продолжаем общаться спустя 35 лет, показывает, насколько крепкими оказались эти отношения. Мы были близки не только как коллеги и друзья - наши семьи тоже хорошо общались между собой. Это было хорошее время", - добавил Фибек.
Он совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.
* Принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская
