Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с клещевыми инфекциями в России ​ - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:37 26.05.2026
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с клещевыми инфекциями в России ​

РИА Новости: ситуация с клещевыми инфекциями в России является стабильной

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация с клещевыми инфекциями в России в настоящее время стабильна.
  • Самым опасным заболеванием, которое нередко приводит к инвалидности, является клещевой вирусный энцефалит, от которого в России существует надежная вакцинация.
  • Жителям эндемичных регионов и тем, кто собирается на такие территории, важно пройти вакцинацию.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ситуация с клещевыми инфекциями в России в настоящее время является стабильной, сообщил РИА Новости ведущий эксперт лаборатории CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
"В настоящее время ситуация с клещевыми инфекциями в России в целом стабильна. Самым опасным заболеванием, которое нередко приводит к инвалидности, является клещевой вирусный энцефалит. К счастью, от этой инфекции в нашей стране существует надежная вакцинация", - сказал Лебедев.
Он также отметил, что заболеваемость клещевым энцефалитом отмечается прежде всего на территориях, где распространен его возбудитель. Роспотребнадзор ежегодно публикует списки эндемичных территорий, которые остаются стабильными в течение последних лет.
"Жителям эндемичных регионов и тем, кто собирается на такие территории, важно пройти вакцинацию", - предупредил эксперт Роспотребнадзора.
Клещ - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Врач рассказала, как безопасно вытащить клеща без пинцета
24 мая, 04:24
 
ОбществоРоссияМихаил ЛебедевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала