На Кипре ждут восстановления открытого формата отношений с Россией - РИА Новости, 26.05.2026
06:10 26.05.2026 (обновлено: 11:09 26.05.2026)
На Кипре ждут восстановления открытого формата отношений с Россией

Монастырь Айя Напа на Кипре
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Курортная индустрия Кипра с нетерпением ждет восстановления открытого формата отношений с Россией.
  • Российские туристы всегда формировали атмосферу дружбы и доброжелательности на курортах Кипра.
  • В Никосии понимают, что восстановления отношений ждет российская диаспора на Кипре и большинство жителей острова.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Курортная индустрия Кипра с нетерпением ждет восстановления открытого формата отношений с Россией, сообщил РИА Новости глава российский дипмиссии в Никосии Мурат Зязиков.
"Курортная индустрия Кипра с нетерпением ждет восстановления привычного открытого формата отношений с Россией, включая полноценное авиасообщение между нашими странами", - сообщил он агентству.
По словам главы дипмиссии, российские туристы всегда формировали атмосферу дружбы, щедрости и доброжелательности на курортах острова.
Зязиков отметил, что в Никосии отлично понимают, что восстановления отношений ждет в том числе и российская диаспора на Кипре, и большинство жителей острова.
Посол также отметил общественные настроения на Кипре, нацеленные на укрепление дружбы между народами двух стран, которых объединяют единые ценности, общие страницы истории и понимание необходимости преодоление кризиса в отношениях между Брюсселем и Москвой.
