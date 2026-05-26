Рябков раскрыл детали разговора Лаврова с Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров объяснил госсекретарю США Марко Рубио, что привело Россию к решению о нанесении ударов по военным объектам в Киеве.
- Среди причин было названо полное игнорирование происходящего со стороны НАТО.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио объяснил, что привело Россию к решению о нанесении ударов по центру принятия решений в Киеве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Госсекретарю вчера было разъяснено, что привело нас к этому решению. Среди прочего это полное игнорирование происходящего с точки зрения тех циничных подходов, которые мы наблюдаем, НАТО, натовских стран", - сказал он журналистам.