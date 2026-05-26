Бортников назвал Украину крупнейшим центром контрабанды оружия в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина превратилась в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов, заявил глава ФСБ Александр Бортников.
- В начале года служба совместно с КГБ Белоруссии пресекла попытку ввоза в Россию более 500 взрывных устройств для организации терактов.
ИРКУТСК, 26 мая — РИА Новости. Киевский режим превратил Украину в крупнейший в Европе центр незаконного сбыта оружия и снарядов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
Так, в начале года ФСБ совместно с КГБ Белоруссии пресекли попытку ввоза в Россию более 500 взрывных устройств для организации терактов, добавил глава службы.
Другие заявления Бортникова:
- Европа превратила Украину в плацдарм для ведения диверсионно-террористических действий против России.
- Она также стала полигоном по испытанию новых видов оружия и обучения военных систем ИИ.
- Украинские ОПГ занимаются производством синтетических наркотиков, а на деньги от их продажи финансируют теракты.
- Киев использует граничащие с Россией государства для переброски диверсантов.
- Западные разведслужбы внедряют в СНГ инструменты адресного воздействия на настроения местных жителей.
- Они создают на постсоветском пространстве "цифровые" лаборатории, которые исследуют поведение населения, выявляют "точки напряжения в обществе".