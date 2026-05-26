15:13 26.05.2026
В Астраханской области ввели карантин из-за бруцеллеза в монастыре

Лаборатория. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Астраханской области и на подворье монастыря ввели карантин на месяц из-за заболевания бруцеллезом.
  • Бруцеллезом заболели семь церковнослужителей и прихожан, которые пили сырое козье молоко из подсобного хозяйства одного из монастырей Астраханской области.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Карантин на месяц ввели в селе Астраханской области и подворье монастыря, где работники и прихожане заболели бруцеллезом, сообщил РИА Новости представитель Роспотребнадзора региона.
Как сообщало ведомство, бруцеллезом заболели семь церковнослужителей и прихожан, которые пили сырое козье молоко из подсобного хозяйства одного из монастырей Астраханской области. Все заболевшие были госпитализированы.
"На 30 дней введены карантинные мероприятия... на подворье и близлежайшее село", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте также проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Бруцеллез - инфекционно-аллергическое, зоонозное заболевание, вызываемое бактериями рода Brucella, передающееся от больных, преимущественно, сельскохозяйственных животных человеку. От человека к человеку инфекция не передается. Основными источниками бруцеллезной инфекции для человека являются сельскохозяйственные животные - овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи.
ПроисшествияАстраханская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
