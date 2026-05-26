В Астраханской области ввели карантин из-за бруцеллеза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Карантин на месяц ввели в селе Астраханской области и подворье монастыря, где работники и прихожане заболели бруцеллезом, сообщил РИА Новости представитель Роспотребнадзора региона.

Как сообщало ведомство, бруцеллезом заболели семь церковнослужителей и прихожан, которые пили сырое козье молоко из подсобного хозяйства одного из монастырей Астраханской области . Все заболевшие были госпитализированы.

"На 30 дней введены карантинные мероприятия... на подворье и близлежайшее село", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте также проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия.