В суде ЕС сообщили о статусе иска Банка России против помощи Украине

БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Иск Банка России против механизма финансовой помощи Украине находится на ранней стадии обработки, заявили РИА Новости в пресс-службе Суда Европейского союза.
"Если дело было подано, то это произошло в последние несколько дней и, соответственно, оно находится на ранней стадии обработки", - сообщил собеседник агентства.
При этом он пока не смог подтвердить официальную регистрацию иска.
"В настоящий момент мы не можем подтвердить, был ли подан такой иск", - сообщил представитель суда.
Он пояснил, что информация о новых делах становится публичной лишь после официальной публикации. В пресс-службе также добавили, что после присвоения делу номера информация появляется на сайте суда, однако на первом этапе публикуются лишь номер дела и его название.
"Подробная информация о подаче дела в Суд ЕС или Общий суд становится публичной только после публикации в Официальном журнале и на сайте суда ЕС", - отметили в суде.