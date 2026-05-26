Рейтинг@Mail.ru
В суде ЕС сообщили о статусе иска Банка России против помощи Украине - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 26.05.2026
В суде ЕС сообщили о статусе иска Банка России против помощи Украине

РИА Новости: иск ЦБР о помощи ВСУ находится в суде ЕС на ранней стадии обработки

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЗдание суда Европейского союза в Люксембурге
Здание суда Европейского союза в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Здание суда Европейского союза в Люксембурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иск Банка России против механизма финансовой помощи Украине находится на ранней стадии обработки.
  • Официальную регистрацию иска пока не подтвердили.
БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Иск Банка России против механизма финансовой помощи Украине находится на ранней стадии обработки, заявили РИА Новости в пресс-службе Суда Европейского союза.
«
"Если дело было подано, то это произошло в последние несколько дней и, соответственно, оно находится на ранней стадии обработки", - сообщил собеседник агентства.
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ об оспаривании заморозки активов
3 марта, 16:17
При этом он пока не смог подтвердить официальную регистрацию иска.
«
"В настоящий момент мы не можем подтвердить, был ли подан такой иск", - сообщил представитель суда.
Он пояснил, что информация о новых делах становится публичной лишь после официальной публикации. В пресс-службе также добавили, что после присвоения делу номера информация появляется на сайте суда, однако на первом этапе публикуются лишь номер дела и его название.
"Подробная информация о подаче дела в Суд ЕС или Общий суд становится публичной только после публикации в Официальном журнале и на сайте суда ЕС", - отметили в суде.
Ранее Банк России заявил, что оспаривает регламент ЕС о механизме поддержки Украины на 2026–2027 годы, утверждая, что документ допускает использование российских суверенных активов как элемента финансового обеспечения помощи Киеву.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
ЦБ сохраняет все средства правовой защиты для обжалования мер ЕС
25 мая, 14:43
 
ЭкономикаУкраинаКиевЕвросоюзСуд Европейского союзаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала