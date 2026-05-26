МИД Ирана обвинил США в нарушении перемирия

Краткий пересказ от РИА ИИ Иранский МИД обвинил США в нарушении перемирия.

Тегеран заявил, что не оставит действия Вашингтона без ответа.

Центральное командование армии Соединенных Штатов заявляло, что режим прекращения огня продолжает действовать, а удары наносили для защиты американских сил.

ТЕГЕРАН, 26 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана обвинило Соединенные Штаты в нарушении перемирия.

"Армия США в продолжение своих незаконных и неоправданных шагов, предпринятых после объявления перемирия, <...> за последние 48 часов вопиющим образом нарушила режим прекращения огня", — говорится в заявлении

В ведомстве отметили, что Тегеран не оставит действия Вашингтона без ответа. Каким именно образом Штаты нарушили перемирие, там не уточнили.

Накануне вечером агентство Reuters сообщило о взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас, однако их причину не называло. КСИР Ирана ранее во вторник сообщал о нарушении границ американскими беспилотниками и F-35. Там утверждают, что сбили дроны и вынудили самолет покинуть воздушное пространство.

По заявлению Центрального командования Вооруженных сил США, удары наносили для обеспечения защиты американских сил, а режим прекращения огня продолжает действовать.

В понедельник госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил о хороших шансах на временное соглашение с исламской республикой по ядерному вопросу. До этого газета The Washington Post сообщала, что рамочное соглашение, пока не утвержденное иранской стороной, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана. При этом в самой исламской республике информацию о готовности вывезти уран опровергли.

В воскресенье Дональд Трамп заявил, что стороны почти согласовали договоренности и скоро объявят о них. По данным СМИ, они могут подписать меморандум о взаимопонимании уже в ближайшее время. Документ включает обязательства Ирана не создавать ядерное оружие, а Штаты могут снять блокаду с портов.