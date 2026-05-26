Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана обвинил США в нарушении перемирия - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 26.05.2026 (обновлено: 15:40 26.05.2026)
МИД Ирана обвинил США в нарушении перемирия

МИД Ирана пригрозил США ответом на нарушение перемирия

© AP Photo / Ryan MurphyФлаги США и Ирана
Флаги США и Ирана - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаги США и Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранский МИД обвинил США в нарушении перемирия.
  • Тегеран заявил, что не оставит действия Вашингтона без ответа.
  • Центральное командование армии Соединенных Штатов заявляло, что режим прекращения огня продолжает действовать, а удары наносили для защиты американских сил.
ТЕГЕРАН, 26 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана обвинило Соединенные Штаты в нарушении перемирия.
"Армия США в продолжение своих незаконных и неоправданных шагов, предпринятых после объявления перемирия, <...> за последние 48 часов вопиющим образом нарушила режим прекращения огня", — говорится в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Хуже, чем наглость: новые требования США пугают своей неадекватностью
Вчера, 08:00
В ведомстве отметили, что Тегеран не оставит действия Вашингтона без ответа. Каким именно образом Штаты нарушили перемирие, там не уточнили.
Накануне вечером агентство Reuters сообщило о взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас, однако их причину не называло. КСИР Ирана ранее во вторник сообщал о нарушении границ американскими беспилотниками и F-35. Там утверждают, что сбили дроны и вынудили самолет покинуть воздушное пространство.
По заявлению Центрального командования Вооруженных сил США, удары наносили для обеспечения защиты американских сил, а режим прекращения огня продолжает действовать.
В понедельник госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил о хороших шансах на временное соглашение с исламской республикой по ядерному вопросу. До этого газета The Washington Post сообщала, что рамочное соглашение, пока не утвержденное иранской стороной, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана. При этом в самой исламской республике информацию о готовности вывезти уран опровергли.
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
СМИ узнали о требовании Ирана для переговоров с США
Вчера, 13:40
В воскресенье Дональд Трамп заявил, что стороны почти согласовали договоренности и скоро объявят о них. По данным СМИ, они могут подписать меморандум о взаимопонимании уже в ближайшее время. Документ включает обязательства Ирана не создавать ядерное оружие, а Штаты могут снять блокаду с портов.
Сообщалось, что Белый дом также отменит часть санкций, что позволит Ирану свободно продавать нефть. США готовы обсуждать и разморозку активов республики в течение 60 дней при принятии окончательного варианта соглашения.
Панорама Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Иран пригрозил США нефтью по 200 долларов за баррель
Вчера, 09:47
 
В миреИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаМИД Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала