Иран потребовал от США разморозить его зарубежные активы

ТЕГЕРАН, 26 мая – РИА Новости. Иран в своем предложении по урегулированию, состоящему из 14 пунктов, потребовал от США разморозить свои зарубежные активы в 24 миллиарда долларов, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе.

"Переговоры в Катаре в целом прошли хорошо и привели к прогрессу в общем ходе переговоров. Однако не следует забывать, что США известны как сторона, нарушившая условия соглашения, и по этой причине Иран относится к ситуации с большой осторожностью", - добавил источник Tasnim.