Иран потребовал от США разморозить его зарубежные активы

ТЕГЕРАН, 26 мая – РИА Новости. Иран в своем предложении по урегулированию, состоящему из 14 пунктов, потребовал от США разморозить свои зарубежные активы в 24 миллиарда долларов, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе.
"Согласно тексту меморандума о взаимопонимании, состоящему из 14 пунктов, замороженные активы Ирана в 24 миллиарда долларов должны быть разблокированы в ходе переговоров с американской стороной. Тегеран настаивает, что половина этой суммы должна быть переведена Ирану сразу после объявления меморандума о взаимопонимании, а остальная часть – в течение следующих 60 дней", - сказал источник агентству Tasnim.
Источник отметил, что недавний визит в Катар спикера парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа в составе иранской переговорной делегации был направлен на то, чтобы проработать ход выполнения требований Ирана, а также добиться получения доступа Ираном к 12 миллиардам долларов на первом этапе переговоров с США.
"Переговоры в Катаре в целом прошли хорошо и привели к прогрессу в общем ходе переговоров. Однако не следует забывать, что США известны как сторона, нарушившая условия соглашения, и по этой причине Иран относится к ситуации с большой осторожностью", - добавил источник Tasnim.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.