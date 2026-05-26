Иран пригрозил США нефтью по 200 долларов за баррель
09:47 26.05.2026 (обновлено: 09:53 26.05.2026)
Иран пригрозил США нефтью по $200 за баррель после ударов по югу страны

Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
  • Иран пригрозил США резким скачком цен на нефть до 200 долларов за баррель в ответ на новые удары.
  • По словам официального представителя центрального штаба военного командования страны «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари, пока Вашингтон продолжает военные действия в регионе, соглашения не будет.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Ответ Ирана на новые удары США по югу страны может вызвать резкий скачок нефтяных цен, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования страны "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"Американское правительство неоднократно демонстрировало, что понимает только язык силы. Приготовьтесь к нефти по 200 долларов", — написал он в соцсети X.
По словам Зольфагари, пока Вашингтон продолжает свои военные авантюры в регионе, никакого соглашения не будет.
В ночь на вторник американские военные атаковали в южной части Ирана ракетные установки и катера, якобы пытавшиеся выставить мины в Персидском заливе.
В понедельник госсекретарь США Марко Рубио заявил о хороших шансах на временное соглашение с исламской республикой по ядерному вопросу. Газета The Washington Post сообщала, что рамочный договор, пока не утвержденный иранской стороной, предусматривает отказ ИРИ от запасов высокообогащенного урана. По данным телеканала Al Arabiya, Тегеран хочет передать его Пекину.
Накануне МИД Ирана сообщил, что страна обсудит ядерную тематику с США, как только стороны договорятся об окончании войны. По словам его официального представителя Исмаила Багаи, по значительной части тем нашлись решения, однако говорить о скором подписании договоренностей преждевременно.
