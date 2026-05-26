Иран пригрозил США нефтью по 200 долларов за баррель

По словам Зольфагари, пока Вашингтон продолжает свои военные авантюры в регионе, никакого соглашения не будет.

Накануне МИД Ирана сообщил, что страна обсудит ядерную тематику с США, как только стороны договорятся об окончании войны. По словам его официального представителя Исмаила Багаи, по значительной части тем нашлись решения, однако говорить о скором подписании договоренностей преждевременно.