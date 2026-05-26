HeadHunter запускает инициативу в поддержку инклюзивного найма

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. HeadHunter запускает "Платформу равных возможностей" — системную инициативу, направленную на повышение доступности рынка труда для людей с инвалидностью, сообщает компания.

Проект призван устранить один из ключевых барьеров трудоустройства для людей с инвалидностью — недостаток информации о доступности для них условий работы. На платформе появилась более детализированная система разметки вакансий по категориям доступности. При публикации вакансии с отметкой "Люди с особенностями здоровья" работодатели теперь могут выбрать одну или несколько категорий: нарушения зрения, слуха или мобильности, ментальные особенности, хронические заболевания. Дополнительно можно указать параметры, важные для кандидатов: возможность удаленной занятости, адаптацию рабочего места, гибкий график, особенности коммуникации и другие.

Для соискателей на hh.ru появился фильтр поиска вакансий по соответствующим категориям доступности. Это позволяет заранее оценить условия вакансии и принимать осознанное решение об отклике.

Как отметил генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков, хотя российский рынок находится в условиях кадрового дефицита, люди с особенностями здоровья как потенциальные работники "фактически остаются вне воронки найма".

По данным HeadHunter, в 2025 году 51% работодателей рассматривали кандидатов с инвалидностью на открытые вакансии. Почти половина работодателей готова нанимать сотрудников с инвалидностью сверх установленной законодательством квоты. Однако в трети компаний такие сотрудники по-прежнему не представлены, а доля размещенных на платформе вакансий для людей с особенностями здоровья сейчас составляет менее 4%. Так, в 2025 году работодатели разместили более 395 тысяч вакансий, доступных для людей с инвалидностью, или 3,9% от общего числа. С января по апрель 2026 года на платформе опубликовано более 106 тысяч таких вакансий.

"Сейчас, например, уровень занятости среди людей с инвалидностью составляет 27,5%. Часто проблема не в том, что таким соискателям не хватает квалификации, а в том, что рынок по-прежнему недостаточно прозрачен для них на этапе поиска работы. "Платформа равных возможностей" поможет это решить: работодателям даст более точный инструмент найма, соискателям с особенностями здоровья — более понятный сценарий поиска работы", - приводятся в сообщении пояснения Сергиенкова.

Среди компаний, уже имеющих опыт инклюзивного найма, чаще всего сотрудники с инвалидностью работают на позициях, связанных с интеллектуальным трудом — такой вариант отметили 41% работодателей. Кроме того, компании привлекают сотрудников с инвалидностью на массовые позиции (28%), в производственный персонал (23%), на позиции, связанные с физическим трудом (18%), в ИТ (17%) и в продажи (11%).

Как считает генеральный директор группы компаний "Магнит" Евгений Случевский, системно развивающий программы инклюзивного найма и социальные инициативы, "Платформа равных возможностей" — важный шаг на пути создания по-настоящему инклюзивного общества.

"Появление такого технологичного инструмента существенно облегчит взаимодействие работодателей и соискателей, упростит процесс найма людей с ограниченными возможностями", - приводятся в сообщении слова Случевского.

В hh.ru напомнили, что в декабре 2025 года компания присоединилась к Национальному инклюзивному договору, подписав соответствующую декларацию с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Запуск "Платформы равных возможностей" продолжает последовательную работу компании по развитию социально значимых инициатив в сфере занятости и созданию более доступной цифровой среды для соискателей.

"Для Агентства стратегических инициатив (АСИ – прим. ред.) создание условий для трудоустройства людей с инвалидностью – одно из важнейших направлений работы. Сообщество инклюзивного бизнеса, которое сейчас формирует АСИ, является мощным двигателем изменений, и мы рады, что HeadHunter стал одним из его участников", - прокомментировала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, ее слова процитировали в пресс-службе агентства.

Она добавила, что в рамках сотрудничества в АСИ провели опросы и глубинные интервью с работодателями из различных сфер – промышленности, ретейла, телекоммуникаций и цифровых сервисов, а также с представителями НКО, формирующими условия для полноценной самореализации людей с инвалидностью.

"Это позволило детально проработать адаптацию платформы под запросы рынка, чтобы сделать ее еще удобнее как для соискателей с инвалидностью, так и для работодателей", – сказала Чупшева.

Отдельной частью работы HeadHunter по развитию социально значимых инициатив стало развитие цифровой доступности самой платформы. В 2025 году компания провела аудит доступности веб-версии и мобильных приложений, по итогам которого началась работа по улучшению интерфейсов и пользовательского опыта для людей с различными особенностями восприятия и использования цифровых сервисов.