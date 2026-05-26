Глава Гагаузии в СИЗО написала книгу, в которой опубликованы ее письма

КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в заключении написала книгу о своем аресте и политических репрессиях в Молдавии против неугодных политиков.
Она представила книгу "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования", ее можно скачать в открытом доступе на русском, английском и турецком языках.
"Эта книга — не исповедь и не мемуары. Это просто доказательство того, что они меня не сломали. И если вы держите ее в руках, я уже победила. Это тридцать писем, которые я написала разным людям: мужу, детям, маме, политикам, журналистам, себе самой", - говорится в аннотации от имени автора.
Она отметила, что решила рассказать свои переживания об оставленном дома сыне, о том, как душат автономию, закрывают неугодные телеканалы и сажают людей в тюрьмы без доказательств.
Один из адвокатов Гуцул, испанский юрист Гонсало Бойе отметил, что книга была написана во время нахождения политика в одиночной камере. Он подчеркнул, что дело Гуцул "не имеет ничего общего с правосудием и напрямую связано с политическим преследованием".
Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией перешли в фазу острого конфликта после победы Гуцул на выборах главы региона в 2023 году. Центральные власти Молдавии отказались признать результаты голосования и инициировали серию уголовных дел против руководства автономии. В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам колонии по обвинению в финансировании ныне запрещенной партии "Шор". В настоящее время глава Гагаузии находится в СИЗО, ожидая решения Апелляционной палаты Кишинева. Сама Гуцул и ее сторонники называют преследование политической расправой и попыткой центра ликвидировать оппозицию в стране.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию. Согласно закону 1994 года, Гагаузия имеет особый правовой статус в составе Молдавии. Одной из ключевых норм является право региона на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит свою государственность, например при объединении с другим государством.
