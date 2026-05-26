СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал циничным совет экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы украинцам беречь "кукуху".
"Охваченную неонацизмом Украину, стараниями коррупционера Зеленского и ряда его бессовестных прихвостней, таких как Кулеба, превратили в утлое гнездо психушки без признаков крыши над головой. Теперь эти господа с полными карманами украденных денег вполне себя неплохо чувствуют далеко от Украины и позволяют себе цинично давать несуразные советы своим наивным согражданам", - сказал Шеремет.
По его словам, нынешний киевский режим обрек Украину на вечную разруху и тяжелую форму неизлечимой политической и экономической депрессии.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.