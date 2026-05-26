Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла в I чтении проект о повышении пошлин для мигрантов - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 26.05.2026
Госдума приняла в I чтении проект о повышении пошлин для мигрантов

ГД приняла в I чтении проект о повышении и введении новых пошлин для мигрантов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении государственных пошлин для мигрантов.
  • Он также вводит новые виды сборов, которые ранее не взимались, — при замене вида на жительство и выдаче дубликата разрешения на временное проживание.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении и введении новых государственных пошлин в сфере миграции в целях повышения доходов федерального бюджета.
Документ внесен правительством РФ. Он вводит новые виды пошлин, которые ранее не взимались, - при замене вида на жительство (6 тысяч рублей) и выдаче дубликата разрешения на временное проживание (5 тысяч рублей).
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение сроков учета мигрантов
13 мая, 14:50
Кроме того, повышаются пошлины за оформление визы для многократного пересечения границы - с 1920 рублей до 6 тысяч рублей, приглашения на въезд - с 960 до 8 тысяч рублей, вида на жительство - с 6 тысяч до 30 тысяч рублей.
Также увеличивается стоимость оформления разрешений на временное проживание (с 1920 рублей до 15 тысяч рублей), на временное проживание в целях образования (с 1920 до 8 тысяч рублей), на привлечение иностранных работников (с 12 тысяч до 15 тысяч рублей за каждого человека), на работу (с 4200 до 5 тысяч рублей).
Пошлина при приеме и выходе из гражданства увеличится с 4200 рублей до 50 тысяч рублей, а за выдачу или продление срока действия виз для въезда в РФ или выезда из нее - с 1200 до 2 тысяч рублей.
В то же время законопроект освобождает иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее являвшихся гражданами СССР и участвующих в госпрограмме по переселению соотечественников и членов их семей, от уплаты пошлин за прием в гражданство. Освобождаются от пошлин за прием в гражданство и выдачу вида на жительство и иностранцы, заключившие контракт о службе в Вооруженных силах РФ в период специальной военной операции (сроком на год), и члены их семей.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
В Госдуму внесли проект о праве МВД утверждать профессии для мигрантов
6 мая, 19:28
Помимо этого, исключается взимание государственной пошлины за установление факта наличия или отсутствия гражданства РФ. В пояснительной записке это объясняется тем, что данная процедура в силу своих правовых последствий аналогична признанию лица гражданином РФ, за которое пошлина не уплачивается, и в большинстве случаев проводится органами внутренних дел в инициативном порядке.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года, но не ранее чем через месяц после его официального опубликования. При этом объем ожидаемых дополнительных доходов федерального бюджета по линии миграции, исходя из финансово-экономического обоснования, предположительно составит с 1 июля 2026 года порядка 7,915 миллиарда рублей, с 1 января 2027 года – 15,83 миллиарда рублей ежегодно.
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Эксперты выяснили, сколько зарабатывают молодые мигранты в России
4 апреля, 08:21
 
РоссияСССРГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала