Госдума приняла в I чтении проект о повышении пошлин для мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении государственных пошлин для мигрантов.

Он также вводит новые виды сборов, которые ранее не взимались, — при замене вида на жительство и выдаче дубликата разрешения на временное проживание.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении и введении новых государственных пошлин в сфере миграции в целях повышения доходов федерального бюджета.

Документ внесен правительством РФ . Он вводит новые виды пошлин, которые ранее не взимались, - при замене вида на жительство (6 тысяч рублей) и выдаче дубликата разрешения на временное проживание (5 тысяч рублей).

Кроме того, повышаются пошлины за оформление визы для многократного пересечения границы - с 1920 рублей до 6 тысяч рублей, приглашения на въезд - с 960 до 8 тысяч рублей, вида на жительство - с 6 тысяч до 30 тысяч рублей.

Также увеличивается стоимость оформления разрешений на временное проживание (с 1920 рублей до 15 тысяч рублей), на временное проживание в целях образования (с 1920 до 8 тысяч рублей), на привлечение иностранных работников (с 12 тысяч до 15 тысяч рублей за каждого человека), на работу (с 4200 до 5 тысяч рублей).

Пошлина при приеме и выходе из гражданства увеличится с 4200 рублей до 50 тысяч рублей, а за выдачу или продление срока действия виз для въезда в РФ или выезда из нее - с 1200 до 2 тысяч рублей.

В то же время законопроект освобождает иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее являвшихся гражданами СССР и участвующих в госпрограмме по переселению соотечественников и членов их семей, от уплаты пошлин за прием в гражданство. Освобождаются от пошлин за прием в гражданство и выдачу вида на жительство и иностранцы, заключившие контракт о службе в Вооруженных силах РФ в период специальной военной операции (сроком на год), и члены их семей.

Помимо этого, исключается взимание государственной пошлины за установление факта наличия или отсутствия гражданства РФ. В пояснительной записке это объясняется тем, что данная процедура в силу своих правовых последствий аналогична признанию лица гражданином РФ, за которое пошлина не уплачивается, и в большинстве случаев проводится органами внутренних дел в инициативном порядке.