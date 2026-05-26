В Госдуме предложили пересмотреть льготы для Армении

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой предложил пересмотреть газовые льготы, предоставляемые Россией Армении, а также предусмотреть возможность ограничения импорта армянского коньяка.

"Необходимо начать пересмотр газовой льготы. Российский газ для Армении десятилетиями был не просто товаром, а элементом союзнической архитектуры. Если она разрушается, льготная цена должна быть заменена на коммерчески обоснованную. В этом случае предлагается поднять ее до европейских цен - от 400 до 600 долларов за тысячу кубов", - сказал Луговой в ходе круглого стола в Госдуме "Армения без России и Россия без Армении: причины, результаты и последствия".

"Также хотелось бы обратить внимание, что в этом случае стоимость электроэнергии подскочит с 9 рублей до 16 рублей за киловатт-час. Фактически в два раза", - добавил он.

Кроме того, по мнению депутата, также следует "свернуть" льготные таможенные правила и режимы, которые позволяют Армении использовать российское экономическое пространство.

"Обращаю внимание, 98% армянского экспорта сельхозпродукции идет в Россию. При этом страна критически зависит от наших зерновых, а отдельная статья в Армении - это производство крепкого алкоголя. 78% крепкого алкоголя тоже едет в Россию, надо эту лавочку закрывать", - сказал он.

Парламентарий также предложил провести полный аудит межгосударственной задолженности Армении перед Россией. По его словам, РФ вправе требовать планового исполнения долговых обязательств.

Луговой также считает, что нужно ужесточить контроль за трансграничными переводами в Армению и пересмотреть доступ армянских компаний к российским государственным и окологосударственным рынкам.

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.