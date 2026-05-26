В Госдуме предложили увеличить порог освобождения от НДС

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, лидер партии Алексей Нечаев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили проиндексировать фиксированные денежные значения, закрепленные в Налоговом кодексе.

Законопроект предлагает повысить порог выручки для освобождения от уплаты НДС с 2 миллионов рублей до 9,5 миллиона рублей за 3 последовательных календарных месяца.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, лидер партии Алексей Нечаев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили проиндексировать фиксированные денежные значения, закрепленные в Налоговом кодексе РФ, включая размер имущественного вычета, порог освобождения от НДС и вычеты при продаже имущества.

Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Законопроектом предлагается проиндексировать фиксированные денежные значения, которые с момента их установления ни разу системно не пересматривались и утратили, по мнению авторов проекта, значительную долю реальной стоимости вследствие инфляции.

Отмечается, что индексации подлежат исключительно те нормы, которые прямо влияют на налоговую нагрузку и административное положение субъектов малого и среднего предпринимательства, а также на доходы физических лиц.

Согласно законопроекту, предлагается повысить порог выручки для освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость с 2 миллионов рублей до 9,5 миллиона рублей за 3 последовательных календарных месяца.

Согласно документу, предусматривается также увеличение не облагаемого налогом на доходы физических лиц норматива суточных при командировках: по России - с 700 рублей до 2800 рублей за каждый день, за рубежом - с 2500 рублей до 9700 рублей за каждый день.

Кроме того, предлагается поднять не облагаемый налогом лимит по доходам в виде подарков, материальной помощи, призов и возмещения стоимости медикаментов с 4 000 рублей до 20 000 рублей за налоговый период. Уточняется, что данное изменение применяется как для целей исчисления налога на доходы физических лиц, так и для целей обложения страховыми взносами.

Согласно проекту, проиндексировать предлагают также стандартные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц для льготных категорий граждан: ежемесячный вычет в размере 3000 рублей для лиц, получивших инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидов войны и приравненных к ним лиц, предлагается увеличить до 29 000 рублей, а ежемесячный вычет в размере 500 рублей для Героев Советского Союза и Российской Федерации, инвалидов с детства, инвалидов I и II групп - до 4800 рублей.