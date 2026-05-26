Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили увеличить порог освобождения от НДС - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 26.05.2026
В Госдуме предложили увеличить порог освобождения от НДС

"Новые люди" предложили увеличить порог освобождения от НДС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, лидер партии Алексей Нечаев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили проиндексировать фиксированные денежные значения, закрепленные в Налоговом кодексе.
  • Законопроект предлагает повысить порог выручки для освобождения от уплаты НДС с 2 миллионов рублей до 9,5 миллиона рублей за 3 последовательных календарных месяца.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, лидер партии Алексей Нечаев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили проиндексировать фиксированные денежные значения, закрепленные в Налоговом кодексе РФ, включая размер имущественного вычета, порог освобождения от НДС и вычеты при продаже имущества.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Госдуме поддержали поправки о снижении порога годовой выручки для УСН
15 ноября 2025, 15:21
Законопроектом предлагается проиндексировать фиксированные денежные значения, которые с момента их установления ни разу системно не пересматривались и утратили, по мнению авторов проекта, значительную долю реальной стоимости вследствие инфляции.
Отмечается, что индексации подлежат исключительно те нормы, которые прямо влияют на налоговую нагрузку и административное положение субъектов малого и среднего предпринимательства, а также на доходы физических лиц.
Согласно законопроекту, предлагается повысить порог выручки для освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость с 2 миллионов рублей до 9,5 миллиона рублей за 3 последовательных календарных месяца.
Согласно документу, предусматривается также увеличение не облагаемого налогом на доходы физических лиц норматива суточных при командировках: по России - с 700 рублей до 2800 рублей за каждый день, за рубежом - с 2500 рублей до 9700 рублей за каждый день.
Монеты России и конверты с логотипом ФНС - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В ЛДПР выступили с предложением по налогам
5 февраля, 17:16
Кроме того, предлагается поднять не облагаемый налогом лимит по доходам в виде подарков, материальной помощи, призов и возмещения стоимости медикаментов с 4 000 рублей до 20 000 рублей за налоговый период. Уточняется, что данное изменение применяется как для целей исчисления налога на доходы физических лиц, так и для целей обложения страховыми взносами.
Согласно проекту, проиндексировать предлагают также стандартные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц для льготных категорий граждан: ежемесячный вычет в размере 3000 рублей для лиц, получивших инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидов войны и приравненных к ним лиц, предлагается увеличить до 29 000 рублей, а ежемесячный вычет в размере 500 рублей для Героев Советского Союза и Российской Федерации, инвалидов с детства, инвалидов I и II групп - до 4800 рублей.
Предлагается также проиндексировать имущественные налоговые вычеты при продаже имущества: для недвижимости - с 1 миллиона рублей до 3,1 миллиона рублей, для иного имущества - с 250 тысяч рублей до 755 тысяч рублей.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
В ГД предложили расширить применение расчетного метода начисления НДС
15 мая, 11:47
 
РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала