Госдума поддержала проект о продлении "гаражной амнистии"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает "гаражную амнистию" на пять лет – до сентября 2031 года.

На данный момент срок действия "гаражной амнистии", предусматривающей упрощенный порядок оформления прав на гаражи и земельные участки под ними, истекает 1 сентября 2026 года. Законопроект продлевает этот срок до 1 сентября 2031 года.

Крашенинников ранее пояснял, что механизм "гаражной амнистии" позволил тысячам граждан стать полноправными собственниками своего имущества, защитить его от сноса и получить возможность передавать по наследству или продавать в рамках правового поля. Однако, учитывая масштаб задачи и количество незарегистрированных объектов, необходимо сохранить этот упрощенный порядок еще на пять лет, считает он.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов обратил внимание журналистов, что проверка оформления законности гаражей сегодня выстроена достаточно строго. "Она находится в зоне ответственности сразу нескольких структур: муниципалитеты проверяют основания для предоставления земли, Росреестр проводит правовую экспертизу документов, а кадастровые инженеры отвечают за достоверность технических планов", - пояснил он.

При этом с начала действия амнистии в стране, по данным Росреестра, зарегистрировано уже более 746 тысяч гаражей и участков под ними, сообщил Гаврилов. "Цифра внушительная, но дело в том, что реальное количество неоформленных построек в разы больше. Их владельцы не могут распорядиться имуществом, передать его по наследству, подключить коммуникации на законных основаниях", - отметил депутат.