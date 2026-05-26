Госдума поддержала проект о продлении "гаражной амнистии"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении "гаражной амнистии" на пять лет — до сентября 2031 года.
- Упрощенный порядок оформления прав на гаражи и земельные участки под ними позволил зарегистрировать более 746 тысяч объектов.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает "гаражную амнистию" на пять лет – до сентября 2031 года.
Документ внесен сенатором Владимиром Якушевым и председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Он направлен на поддержку граждан и защиту их имущественных прав.
На данный момент срок действия "гаражной амнистии", предусматривающей упрощенный порядок оформления прав на гаражи и земельные участки под ними, истекает 1 сентября 2026 года. Законопроект продлевает этот срок до 1 сентября 2031 года.
Крашенинников ранее пояснял, что механизм "гаражной амнистии" позволил тысячам граждан стать полноправными собственниками своего имущества, защитить его от сноса и получить возможность передавать по наследству или продавать в рамках правового поля. Однако, учитывая масштаб задачи и количество незарегистрированных объектов, необходимо сохранить этот упрощенный порядок еще на пять лет, считает он.
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов обратил внимание журналистов, что проверка оформления законности гаражей сегодня выстроена достаточно строго. "Она находится в зоне ответственности сразу нескольких структур: муниципалитеты проверяют основания для предоставления земли, Росреестр проводит правовую экспертизу документов, а кадастровые инженеры отвечают за достоверность технических планов", - пояснил он.
При этом с начала действия амнистии в стране, по данным Росреестра, зарегистрировано уже более 746 тысяч гаражей и участков под ними, сообщил Гаврилов. "Цифра внушительная, но дело в том, что реальное количество неоформленных построек в разы больше. Их владельцы не могут распорядиться имуществом, передать его по наследству, подключить коммуникации на законных основаниях", - отметил депутат.
В связи с этим предлагается продлить упрощенный порядок, который, однако, "не означает вседозволенность", подчеркнул он. "Под амнистию подпадают только капитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, которые не признаны самовольной постройкой по решению суда. Любой объект, возведенный позже, или откровенный самострой отсекается на стадии первичной проверки", - объяснил Гаврилов.
Гаражная амнистия: правила и порядок оформления постройки в 2025 году
5 сентября 2024, 15:04