Госдума приняла закон о наследовании переплат по налогам

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон о возврате наследникам умерших граждан их переплат по налогам.

До 1 января 2027 года наследники смогут обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате положительного сальдо единого налогового счета наследодателя.

С 1 января 2027 года переход положительного сальдо ЕНС на счет наследника будет осуществляться автоматически, без заявлений.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о возврате наследникам умерших граждан их переплат по налогам.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс (НК), позволяющие наследникам получать денежные суммы, формирующие положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС) умершего или объявленного умершим налогоплательщика, плательщика сбора или страховых взносов.

При этом до 1 января 2027 года наследник будет вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС наследодателя, причитающихся ему в соответствии со свидетельством о праве на наследство.

А нотариусы до 2027 года смогут запрашивать и получать в бумажном виде от ФНС России справку о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС наследодателя. Формы заявления о возврате средств и запроса будут размещены на сайте ФНС.

С 1 января 2027 года в случае смерти налогоплательщика или объявления его умершим сумма денежных средств, формирующих положительное сальдо его ЕНС, будет учитываться на едином налоговом счете его наследника. Таким образом, переход такого сальдо будет осуществляться уже без заявлений, в автоматическом режиме, поясняла ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.

А подача запросов нотариусами и получение от ФНС справок о сальдо ЕНС наследодателя с 2027 года будут происходить с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Переходный период необходим для доработки механизма взаимодействия ФНС и Федеральной нотариальной палаты , объясняла депутат.

Помимо этого, наследник временно освобождается от уплаты пени на сумму недоимки по налогам, сборам и страховым взносам умершего наследодателя. Это освобождение будет действовать до выдачи свидетельства о наследстве, но не более шести месяцев со дня открытия наследства или вступления в силу решения суда об объявлении наследодателя умершим. Сейчас пеня начисляется с первого дня как открылось наследство.

ЕНС – это счет, на который налогоплательщики переводят единым платежом денежные средства для уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Деньги списываются автоматически, когда наступает срок уплаты. Если образовалась переплата, то налогоплательщик вправе ее вернуть или использовать для будущих платежей.