Госдума приняла закон о сроке давности по искам о приватизации

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который устанавливает 10-летний предельный срок для возврата государством имущества, проданного в частные руки в результате приватизации.

Как отмечалось в документах, сейчас на практике сохраняется неопределенность: можно ли спустя много лет оспорить приватизацию и вернуть квартиры, заводы и землю, которые давно находятся в частной собственности. Конституционный суд РФ разъяснял, что к искам о нарушении порядка приватизации должны применяться общие сроки исковой давности, но окончательной ясности не было.

Закон вносит изменения в Гражданский кодекс РФ. Если при приватизации были нарушения, срок исковой давности составляет три года с момента, когда об этом узнали. При этом предельный срок - 10 лет со дня нарушения права. Если прошло больше 10 лет, вернуть имущество уже нельзя.

Исключение сделано для споров, связанных с передачей религиозного имущества. На них 10-летний срок не распространяется: здесь будут действовать правила, установленные законом о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения.

Как отмечалось в пояснительной записке, принятое решение даст сигнал о гарантиях собственности людям, которые долгие годы развивали и вкладывали средства в предприятия, даже если когда-то при приватизации не все процедуры были выполнены идеально.