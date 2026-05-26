Госдума одобрила арест имущества уехавших россиян, дискредитирующих армию

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Госдума приняла законопроект, предлагающий арестовывать имущество граждан, переехавших за границу и совершивших административные правонарушения против интересов России.
Среди них:
- дискредитация вооруженных сил;
- призывы к введению санкций;
- пропаганда нацистской символики;
- производство и распространение экстремистских материалов;
- неуплата штрафа за такие правонарушения.
Мера касается в том числе денежных средств на счетах в банках. Стоимость арестованного имущества, согласно поправкам, не ограничена размером штрафа.
Кроме того, если лицо находится за рубежом и нет возможности его уведомить, суд обязан назначить ему защитника. В случае прекращения дела издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета.
Закон вступает в силу с 1 сентября.
Законопроект внесли на рассмотрение палаты парламента в октябре 2024 года, а в первом чтении приняли в мае 2025 года. Его авторами выступили Госсовет Татарстана и Айрат Фаррахов, исполнявший тогда полномочия депутата.
Как отмечалось в пояснительной записке, с началом СВО участились случаи, когда выехавшие из страны россияне совершали действия против ее конституционного строя и безопасности.