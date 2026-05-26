14:01 26.05.2026 (обновлено: 14:55 26.05.2026)
Госдума одобрила арест имущества уехавших россиян, дискредитирующих армию

CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной думы
Здание Государственной думы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла законопроект, предлагающий арестовывать имущество покинувших страну россиян, если они действуют против ее интересов.
  • Среди правонарушений указаны дискредитация армии, призывы к введению санкций, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов.
  • Закон вступает в силу с 1 сентября.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Госдума приняла законопроект, предлагающий арестовывать имущество граждан, переехавших за границу и совершивших административные правонарушения против интересов России.
Среди них:
  • дискредитация вооруженных сил;
  • призывы к введению санкций;
  • пропаганда нацистской символики;
  • производство и распространение экстремистских материалов;
  • неуплата штрафа за такие правонарушения.
Мера касается в том числе денежных средств на счетах в банках. Стоимость арестованного имущества, согласно поправкам, не ограничена размером штрафа.
Кроме того, если лицо находится за рубежом и нет возможности его уведомить, суд обязан назначить ему защитника. В случае прекращения дела издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета.
Закон вступает в силу с 1 сентября.
Законопроект внесли на рассмотрение палаты парламента в октябре 2024 года, а в первом чтении приняли в мае 2025 года. Его авторами выступили Госсовет Татарстана и Айрат Фаррахов, исполнявший тогда полномочия депутата.
Как отмечалось в пояснительной записке, с началом СВО участились случаи, когда выехавшие из страны россияне совершали действия против ее конституционного строя и безопасности.
