Госдума одобрила арест имущества уехавших россиян, дискредитирующих армию

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Госдума приняла законопроект, предлагающий арестовывать имущество граждан, переехавших за границу и совершивших административные правонарушения против интересов России.

Среди них:

дискредитация вооруженных сил;

призывы к введению санкций;

пропаганда нацистской символики;

производство и распространение экстремистских материалов;

неуплата штрафа за такие правонарушения.

Мера касается в том числе денежных средств на счетах в банках. Стоимость арестованного имущества, согласно поправкам, не ограничена размером штрафа.

Кроме того, если лицо находится за рубежом и нет возможности его уведомить, суд обязан назначить ему защитника. В случае прекращения дела издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета.

Закон вступает в силу с 1 сентября.

Законопроект внесли на рассмотрение палаты парламента в октябре 2024 года, а в первом чтении приняли в мае 2025 года. Его авторами выступили Госсовет Татарстана и Айрат Фаррахов, исполнявший тогда полномочия депутата.